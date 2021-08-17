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Прикарпаття головний аутсайдер з вакцинації: МОЗ попередив про наслідки

Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко провів розмову з керівництвом Івано-Франківської області та головами громад регіону. Оскільки Івано-Франківська область стала найгіршою і всіх регіонів України за охопленням вакцинацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ляшка у Facebook.

"На жаль, область за охопленням вакцинацією найгірша з усіх 25 регіонів. І зрушень до поліпшення поки не відзначаємо", - повідомив міністр.

При цьому він підкреслив, що низькі темпи вакцинації від коронавірусу вплинуть на кількість випадків коронавірусу восени.

"Повірте, такі темпи вакцинації неодмінно дадуть про себе знати на кількості випадків хвороби восени. Вже зараз в області найвищий коефіцієнт позитивних випадків серед усіх протестованих", - заявив Ляшко.

Нагадавши, в Україні 14% дорослого населення зробили щонайменше одне щеплення від коронавірусу.

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Івано-Франківська областьВіктор ЛяшкоВакцинація