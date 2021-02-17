На Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь. Впервые в Украине

Решение о развертывание мобильного госпиталя сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - рассказал нардеп.

По словам Радуцкого, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - добавил он.