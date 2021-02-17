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На Прикарпатье развернут мобильный COVID-госпиталь. Впервые в Украине

Автор: Дмитрий Левицкий

В Ивано-Франковской области развернут мобильный госпиталь для больных коронавирусом пациентов. Большинство больниц Ивано-Франковской области, которые должны принимать COVID-больных, переполнены.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на странице в Facebook.

Решение о развертывание мобильного госпиталя сегодня приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

"За последние сутки количество больных коронавирусом в регионе увеличилось почти на 30%, за месяц - вчетверо. Во многих населенных пунктах заполненность больниц, отведенных под "ковидных" пациентов, составляет более 90%, в некоторых медучреждениях - 100%", - рассказал нардеп.

По словам Радуцкого, мобильный госпиталь будет рассчитан на 250 мест. Его создадут на базе Богородчанской больницы.

"Комитет по вопросам здоровья нации внимательно следит за ситуацией в области и ожидает от Минздрава анализа причин, которые привели к критической нагрузке на медицинскую отрасль региона", - добавил он.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко срочно прибыл в Ивано-Франковскую область из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ляшко заявил, что ситуация в области "почти критическая".

Как писало РБК-Украина, Львов предложил забрать в свои больницы часть COVID-пациентов из Ивано-Франковской области.

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Новости Украины Ивано-Франковская областьгоспитальКоронавирус
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