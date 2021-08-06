UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

По примеру конкурентов: United Airlines обяжет своих сотрудников вакцинироваться

Автор: Сергей Пышкин

Одна из крупнейших в Соединенных Штатах Америки и в мире авиакомпания United Airlines вводит обязательную вакцинацию для своих сотрудников. Всем кто откажется от прививки грозит увольнение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

До сих пор, United Airlines старалась избегать введения обязательной вакцинации, стимулируя своих работников дополнительной оплатой, или же отгулом. Впрочем, по примеру компаний-конкурентов, авиаперевозчику пришлось принять более строгие решения.

"Но у нас нет большей ответственности перед вами и вашими коллегами, чем обеспечение вашей безопасности на работе, и факты достаточно ясны: когда все вакцинированы, все в большей безопасности", - отметили генеральный директор United Скотт Кирби и президент Брет Харт.

Согласно меморандуму, крайний срок выполнения этого требования - 25 октября.

Также известно, что все сотрудники, которые на сегодня прошли полный курс прививки против коронавируса, имеют возможность загрузить доказательства вакцинации до 20 сентября, чтобы получить право на дополнительный день оплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
КоронавирусВакцинацияАвиакомпанияПандемия коронавируса