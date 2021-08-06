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За прикладом конкурентів: United Airlines зобов'яже своїх працівників вакцинуватися

Автор: Сергій Пишкін

Одна з найбільших у Сполучених Штатах Америки й у світі авіакомпанія United Airlines запроваджує обов’язкову вакцинацію для своїх працівників. Усім хто відмовиться від щеплення загрожує звільнення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

До сьогодні, United Airlines намагалася уникати введення обов’язкової вакцинації, стимулюючи своїх працівників додатковою оплатою, або ж відгулом. Втім, за прикладом компаній-конкурентів, авіаперевізнику довелося прийняти більш суворі рішення.

"Але у нас немає більшої відповідальності перед вами й вашими колегами, ніж забезпечення вашої безпеки на роботі, і факти достатньо зрозумілі: коли всі вакциновані, всі в більшій безпеці", - відзначили генеральний директор United Скотт Кірбі та президент Бретт Харт.

Згідно з меморандумом, крайній термін виконання цієї вимоги - 25 жовтня.

Також відомо, що усі співробітники, які на сьогодні пройшли повний курс щеплення, мають змогу завантажити докази вакцинації до 20 вересня, аби отримати право на додатковий день оплати.

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