Принудительная COVID-вакцинация может навредить кампании иммунизации в Украине, - Радуцкий

"Для спасения людей, для того чтобы страну не закрывать в локдаун, вакцинация нужна. Но вы знаете, как наше общество относится к этим вещам, сразу начнутся эти рассказы о 5G, чипизацию и так далее. Нужно учитывать менталитет", - сказал он изданию .

Что касается украинских медработников, то, по словам Радуцкого, условная половина из них вакцинировался, а другая половина - переболела "ковидом". Итак, в плане защищенности с медиками ситуация выглядит неплохо.

"Украина - очень свободолюбивая, и я боюсь, чтобы это (обязательная вакцинация, - ред.) Не навредило кампании вакцинации в целом", - резюмировал депутат.