Примусова COVID-вакцинація може нашкодити кампанії імунізації в Україні, - Радуцький

"Для порятунку людей, для того щоб країну не закривати в локдаун, вакцинація потрібна. Але ви знаєте, як наше суспільство ставиться до цих речей, відразу почнуться ці розповіді про 5G, чіпізацію і так далі. Потрібно враховувати менталітет", – сказав він виданню.

Що стосується українських медпрацівників, то, за словами Радуцького, умовна половина з них вакцинувалася, а інша половина – перехворіла "ковідом". Отже, в плані захищеності з медиками ситуація виглядає непогано.

"Україна – дуже волелюбна, і я боюся, щоб це (обов'язкова вакцинація, – ред.) не нашкодило кампанії вакцинації в цілому", – резюмував депутат.