Не принудительная, но обязательная. Кого в Украине обяжут вакцинироваться от COVID-19 и что будет за отказ

Обязательная вакцинация от COVID-19 будет введена в Украине в ближайшее время. Сейчас продолжается работа над соответствующим приказом Министерства здравоохранения.
Об этом на брифинге сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
"Минздрав никогда не заявлял о принудительной вакцинации. Не нужно подменять понятия принудительная и обязательная вакцинация. Обязательная вакцинация говорит о том, что определяется перечень профессий, которые допускаются к работе, если есть прививки. Или ты вакцинируешься полным курсом и приходишь на работу. Или ты не вакцинируешься и не приходишь на работу",- отметил Ляшко.
По его словам, в приказе четко определен перечень профессий, это:
По словам Ляшко, приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса уже есть, он пошел на согласование в центральные органы исполнительной власти.
"Сегодня я проводил совещание с представителями Гоструда, поскольку мы отрабатываем алгоритм. Когда приказ будет применен, он вступит в силу, какие могут быть последствия, какие могут быть процессы, куда будут жаловаться те, кто будет отстранен от работы. Чтобы мы не упустили никаких юридических моментов и приказ после его принятия сразу начал действовать", - пояснил Ляшко.
Глава Минздрава добавил, что работа над приказом идет полностью в законодательном поле и в ближайшее время приказ будет подан на регистрацию в Министерство юстиции, которое проверит его на соответствие закону.
Лица, из числа тех, кто подлежит обязательной вакцинации, в случае отказа будут отстранены от работы.
"Мы не говорим об увольнении. (Те, кто откажется от вакцинации, - ред.) отстраняются от работы на период действия карантина без сохранения зарплаты",- пояснил Ляшко.