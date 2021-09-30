Не примусова, але обов'язкова. Кого в Україні зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19 та що буде за відмову

Обов'язкова вакцинація від COVID-19 буде введена в Україні найближчим часом. Нараз продовжується робота над відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я.
Про це на брифінгу повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.
"МОЗ ніколи не заявляв про примусову вакцинацію. Не потрібно підміняти поняття примусова і обов'язкова вакцинація. Обов'язкова вакцинація говорить про те, що визначається перелік професій, які допускаються до роботи, якщо є щеплення. Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу. Або ти не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - зазначив Ляшко.
За його словами, в наказі чітко визначено перелік професій, це:
За словами Ляшка, наказ МОЗ щодо обов'язкової вакцинації від коронавірусу вже є, він пішов на погодження до центральних органів виконавчої влади.
"Сьогодні я проводив нараду з представниками Держпраці, оскільки ми відпрацьовуємо алгоритм. Коли наказ буде застосований, він вступить в дію, які можуть бути наслідки, які можуть бути процеси, куди будуть скаржитися ті, хто буде відсторонений від роботи. Щоб ми не упустили ніякі юридичні моменти і наказ після його прийняття одразу почав діяти", - пояснив Ляшко.
Очільник МОЗ додав, що робота над наказом йде повністю в законодавчому полі і найближчим часом наказ буде поданий на реєстрацію в Міністерство юстиції, яке перевірить його на відповідність закону.
Особи, з числа тих, хто підлягає обов'язковій вакцинації, у разі відмови будуть відсторонені від роботи.
"Ми не говоримо про звільнення. (Ті, хто відмовиться від вакцинації, - ред.) відстороняються від роботи на період дії карантину без збереження зарплати", - пояснив Ляшко.