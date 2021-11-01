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Привитые за рубежом украинцы могут получить COVID-свидетельство в Украине: инструкция

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинцы, которые получили прививку от коронавируса за рубежом, могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Как получить COVID-документ:

  1. Нужно обратиться к семейному врачу или в любой пункт прививки.
  2. Показать официально заверенную справку о прививке одной или двумя дозами вакцины, сделанной за рубежом.
  3. Врач внесет данные из справки в электронную систему здравоохранения.
  4. Врач распечатает бумажное международное свидетельство о вакцинации (если пациент получил 2 прививки).

В министерстве подчеркивают, что без справки о факте вакцинации за рубежом врач не сможет внести данные в ЭСЗ и выдать свидетельство.

"Сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дие", вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку, данные внесенные в ЭСЗ из вторичного источника не считаются доверенными", - пояснили в Минздраве.

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Министерство здравоохранения Украинысертификат вакцинацииВакцинация