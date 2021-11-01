Привитые за рубежом украинцы могут получить COVID-свидетельство в Украине: инструкция

Украинцы, которые получили прививку от коронавируса за рубежом, могут получить в Украине международное свидетельство о вакцинации. Для этого нужно обратиться к своему семейному врачу в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Как получить COVID-документ:
В министерстве подчеркивают, что без справки о факте вакцинации за рубежом врач не сможет внести данные в ЭСЗ и выдать свидетельство.
"Сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дие", вакцинированные за рубежом украинцы пока не смогут. Поскольку, данные внесенные в ЭСЗ из вторичного источника не считаются доверенными", - пояснили в Минздраве.