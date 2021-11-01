Щеплені за кордоном українці можуть отримати COVID-свідоцтво в Україні: інструкція

Українці, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Як отримати COVID-документ:
У міністерстві наголошують, що без довідки про факт вакцинації за кордоном лікар не зможе внести дані в ЕСОЗ та видати свідоцтво.
"Згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії", вакциновані за кордоном українці покищо не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними", - пояснили в МОЗ.