Щеплені за кордоном українці можуть отримати COVID-свідоцтво в Україні: інструкція

Українці, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я .

Як отримати COVID-документ:

Потрібно звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення. Показати офіційно завірену довідку про щеплення одною чи двома дозами вакцини, зроблене за кордоном. Лікар внесе дані з довідки до електронної системи охорони здоров'я. Лікар роздрукує паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо пацієнт отримав 2 щеплення).

У міністерстві наголошують, що без довідки про факт вакцинації за кордоном лікар не зможе внести дані в ЕСОЗ та видати свідоцтво.

"Згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії", вакциновані за кордоном українці покищо не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними", - пояснили в МОЗ.