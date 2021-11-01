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Щеплені за кордоном українці можуть отримати COVID-свідоцтво в Україні: інструкція

Автор: Дмитро Левицький

Українці, які отримали щеплення від коронавірусу за кордоном, можуть отримати в Україні міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Для цього потрібно звернутися до свого сімейного лікаря в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Як отримати COVID-документ:

  1. Потрібно звернутися до сімейного лікаря або в будь-який пункт щеплення.
  2. Показати офіційно завірену довідку про щеплення одною чи двома дозами вакцини, зроблене за кордоном.
  3. Лікар внесе дані з довідки до електронної системи охорони здоров'я.
  4. Лікар роздрукує паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію (якщо пацієнт отримав 2 щеплення).

У міністерстві наголошують, що без довідки про факт вакцинації за кордоном лікар не зможе внести дані в ЕСОЗ та видати свідоцтво.

"Згенерувати цифровий COVID-сертифікат у "Дії", вакциновані за кордоном українці покищо не зможуть. Оскільки, дані внесені в ЕСОЗ з вторинного джерела не вважаються довіреними", - пояснили в МОЗ.

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