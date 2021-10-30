Прививка на стадионе: в Киеве на НСК "Олимпийский" откроют пункт вакцинации

В Киеве на территории НСК "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от коронавируса. Прививку на стадионе желающие смогут получить уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.

График работы

31 октября с 10:00 до 17:00,

1 ноября - с 11:00 до 19:00.

Как добавляют в пресс-службе, пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".