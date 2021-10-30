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Прививка на стадионе: в Киеве на НСК "Олимпийский" откроют пункт вакцинации

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Киев, Суббота 30 октября 2021 11:35
Прививка на стадионе: в Киеве на НСК "Олимпийский" откроют пункт вакцинации Фото: в Киеве на НСК "Олимпийский" откроют пункт вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на территории НСК "Олимпийский" открывают пункт вакцинации от коронавируса. Прививку на стадионе желающие смогут получить уже завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ФК "Динамо".

Известно, что пункт вакцинации на" Олимпийском " будет работать в течение двух дней: 31 октября и 1 ноября.

"В пункте будут дежурить несколько мобильных бригад медиков, поэтому планируем избежать очередей и других неудобств. Для всех желающих вакцинация бесплатна", - говорится в сообщении.

График работы

  • 31 октября с 10:00 до 17:00,
  • 1 ноября - с 11:00 до 19:00.

Как добавляют в пресс-службе, пункт вакцинации будет работать в зале "Олимпийский двор".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, где в Киеве вакцинируют от коронавируса и как записаться на прививку.

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