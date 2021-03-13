UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Великобритания ускоряет вакцинацию от коронавируса: прививки к Пасхе получат все, кому за 40

Автор: РБК-Украина

В Великобритании планируют привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, к 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны, которым за 40.

Об этом сообщает The Telegraph.

Высокопоставленный правительственный источник сообщил, что вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось ранее.

Расширить программу по вакцинации населения Великобритании удалось, благодаря увеличению поставок вакцины. Поэтому власти планируют, что уже к Пасхе, которую там отмечают 4 апреля, старшие жители страны получат свою первую вакцину от коронавируса. Прививать в первую очередь будут тех, кому за 40.

"Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Люди старше 50 лет получат свою первую вакцину в течение следующей недели.

Напомним, Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин. Такое решение должно упростить свободное передвижение в пределах блока.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе намерены добиться "коллективного иммунитета" от COVID-19 к концу лета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины вакцинацияКоронавирус
Читайте также
ВОЗ: ни одной смерти от вакцины от коронавируса не выявлено
ВОЗ дала рекомендации по вакцине AstraZeneca
Прогноз погоды