Великобритания ускоряет вакцинацию от коронавируса: прививки к Пасхе получат все, кому за 40

В Великобритании планируют привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, к 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны, которым за 40.
Об этом сообщает The Telegraph.
Высокопоставленный правительственный источник сообщил, что вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось ранее.
Расширить программу по вакцинации населения Великобритании удалось, благодаря увеличению поставок вакцины. Поэтому власти планируют, что уже к Пасхе, которую там отмечают 4 апреля, старшие жители страны получат свою первую вакцину от коронавируса. Прививать в первую очередь будут тех, кому за 40.
"Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели", - говорится в сообщении.
Люди старше 50 лет получат свою первую вакцину в течение следующей недели.
Напомним, Евросоюз планирует признавать "паспорта вакцинации" только для утвержденных в ЕС вакцин. Такое решение должно упростить свободное передвижение в пределах блока.
Ранее мы писали, что в Евросоюзе намерены добиться "коллективного иммунитета" от COVID-19 к концу лета.