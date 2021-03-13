Великобританія прискорює вакцинацію від коронавірусу: щеплення до Пасхи отримають всі, кому за 40

У Великобританії планують прищепити від коронавірусу значну частину населення вже до Великодня, до 4 квітня. Першу свою вакцину до цього періоду отримають всі жителі країни, яким за 40.
Про це повідомляє The Telegraph.
Високопоставлений урядовий посадовець повідомив, що вакцинація у Великобританії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше.
Розширити програму з вакцинації населення Великобританії вдалося, завдяки збільшенню постачань вакцини. Тому влада планує, що вже до Великодня, який там відзначають 4 квітня, старші жителі країни отримають свою першу вакцину від коронавірусу. Прищеплювати в першу чергу тих, кому за 40.
"Очікується, що запаси вакцин збільшаться більш ніж вдвічі, що дозволить Національній службі охорони здоров'я пропонувати мільйон доз на день в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.
Люди старше 50 років отримають свою першу вакцину протягом наступного тижня.
Нагадаємо, Євросоюз планує визнавати "паспорта вакцинації" тільки для затверджених у ЄС вакцин. Таке рішення повинно спростити вільне пересування в межах блоку.
Раніше ми писали, що в Євросоюзі мають намір домогтися "колективного імунітету" від COVID-19 до кінця літа.