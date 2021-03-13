Великобританія прискорює вакцинацію від коронавірусу: щеплення до Пасхи отримають всі, кому за 40

Високопоставлений урядовий посадовець повідомив, що вакцинація у Великобританії може пройти на три тижні швидше, ніж планувалося раніше.

Розширити програму з вакцинації населення Великобританії вдалося, завдяки збільшенню постачань вакцини. Тому влада планує, що вже до Великодня, який там відзначають 4 квітня, старші жителі країни отримають свою першу вакцину від коронавірусу. Прищеплювати в першу чергу тих, кому за 40.

"Очікується, що запаси вакцин збільшаться більш ніж вдвічі, що дозволить Національній службі охорони здоров'я пропонувати мільйон доз на день в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.

Люди старше 50 років отримають свою першу вакцину протягом наступного тижня.