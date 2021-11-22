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Щеплення від COVID за добу в Україні отримали менше ніж 100 тисяч людей

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Україна, Понеділок 22 листопада 2021 08:27
Щеплення від COVID за добу в Україні отримали менше ніж 100 тисяч людей Фото: щеплення від COVID за добу в Україні отримали менше ніж 100 тисяч людей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали менше ніж 100 тисяч людей. Хоча ще днем раніше було проведено більш як 150 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

Вчора, 21 листопада в Україні було вакциновано від коронавірусу 99 826 людей.

З яких одну дозу вакцини отримали 29 382 людини, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 70 444 людини.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено в країні 12 835 128 людей.

З них отримали одну дозу вакцини - 12 835 126 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 9 834 309.

Загалом в Україні проведено 22 669 435 щеплень.

У МОЗ додають, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані від коронавірусу.

Нагадаємо, від сьогодні у Києві запрацює ще один центр вакцинації у Дарницькому районі.

Також РБК-Україна розповідало, що у Чернівецькій області центри вакцинації будуть працювати з ранку до ночі.

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