Прививку от COVID за сутки в Украине получили менее 100 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили менее 100 тысяч человек. Хотя еще днем ранее их было проведено более 150 тысяч.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Вчера, 21 ноября в Украине было вакцинировано от коронавируса 99 826 человек.
Из которых одну дозу вакцины получили 29 382 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 70 444 человека.
С начала вакцинальной кампании привито в стране 12 835 128 человек.
Из них получили одну дозу вакцины - 12 835 126 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 9 834 309.
Всего в Украине проведено 22 669 435 прививок.
В Минздраве добавляют, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы от коронавируса.
Напомним, с сегодняшнего дня в Киеве заработает еще один центр вакцинации в Дарницком районе.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Черновицкой области центры вакцинации будут работать с утра до ночи.