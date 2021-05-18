Привлеченных к проведению ВНО педагогов начали прививать от СOVID второй дозой

Уже в эту пятницу в Украине начнется основная сессия Внешнего независимого оценивания в 2021 году. Привлеченных к проведению ВНО-2021 педагогов начали прививать второй дозой вакцины от коронавируса.

Вакцинация вовлеченных в проведение ВНО педагогов проводится препаратом CoronaVac от китайской компании Sinovac Biotech. Для полного курса иммунизации нужно получить две дозы этой вакцины с интервалом в 28 дней.

"Если вам еще не сообщили о том, когда вы получите вторую дозу, обратитесь к руководителю вашего заведения. Тот направит запрос об организации второй прививки к региональному координатору по иммунизации и оповестит вас о дате и месте вакцинации", - отметили в Минздраве.