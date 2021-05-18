Залучених до проведення ЗНО освітян почали щеплювати від СOVID другою дозою

Вже цієї п'ятниці в Україні розпочнеться основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році. Залучених до проведення ЗНО-2021 освітян почали щеплювати другою дозою вакцини від коронавірусу.

Вакцинація залучених до проведення ЗНО освітян проводиться препаратом CoronaVac від китайської компанії Sinovac Biotech. Для повного курсу імунізації потрібно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

"Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації", - наголосили в МОЗ.