Признаков вспышки нет. Ляшко заявил о готовности Украины к новой волне COVID-19

В Украине пока нет признаков национального и регионального вспышек коронавируса. Система здравоохранения страны уже готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко в Facebook.

При этом министр подчеркнул, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация.

Ляшко сообщил, что в Украину поступило почти 12 млн доз вакцин от коронавируса. К тому же в августе в страну приедет по меньшей мере 5 млн доз вакцины.

"Вакцина в Украине, ее хватит всем желающим вакцинироваться. Только за июль мы сделали почти 3 млн прививок и продолжаем наращивать темпы и в дальнейшем.

Я благодарю наших медиков, ведь благодаря их труду 5,6 млн доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 млн доз уже в ожидании", - заявил министр.