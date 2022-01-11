Продлится до апреля. В Минздраве прогнозируют очередную вспышку COVID

Главный санврач Игорь Кузин спрогнозировал сроки новой волны коронавируса в Украине. Она продлится с января до апреля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью BBC.
По прогнозам Минздрава, очередной всплеск будет, начиная с конца января, "в это время будет больше "Омикрона".
"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - отметил Кузин.
На вопрос о том, будет ли эта вспышка продолжительной, он ответил: "Да".
"Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мероприятий и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", - добавил главный санврач.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали увеличение новых случаев коронавируса, за сутки заразились более 5 тысяч человек.