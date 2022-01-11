Триватиме до квітня. У МОЗ прогнозують черговий спалах COVID

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня, "у цей час буде більше "Омікрону".

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - зазначив Кузін.

На запитання про те, чи цей спалах буде тривалим, він відповів: "Так".

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - додав головний санлікар.