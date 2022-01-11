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Триватиме до квітня. У МОЗ прогнозують черговий спалах COVID

Автор: Анастасія Рокитна

Головний санлікар Ігор Кузін спрогнозував терміни нової хвилі коронавірусу в Україні. Вона триватиме з січня до квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю BBC.

За прогнозами МОЗ, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня, "у цей час буде більше "Омікрону".

"Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", - зазначив Кузін.

На запитання про те, чи цей спалах буде тривалим, він відповів: "Так".

"Тривалість і розмах нової хвилі буде залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксували збільшення нових випадків коронавірусу, за добу заразились більше 5 тисяч людей.

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