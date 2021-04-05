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Продлят ли ужесточенный локдаун в Киеве после 16 апреля: ответ КГГА

Автор: Анастасия Рокитна

Решение о продлении ужесточенного локдауна в Киеве будет принято на следующей неделе. Местная власть наблюдает за динамикой заболевания COVID-19 в городе.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, решение о продлении локдауна будет пересмотрено через неделю.

"В понедельник будем видеть динамику по COVID. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля", - сообщил он.

Отметим, локдаун в Киеве будет длиться с 00:00 5 апреля до 16 апреля. Смягчение ограничений возможно раньше установленного срока, но только если Киев выйдет из "красной" зоны.

Также он рассказал, что киевская власть не обсуждала возможность введения в столице комендантского часа.

Отметим, в Украине обнаружили спад новых заражений коронавирусом, вчера заболели еще 10 179 человек. Больше всего новых случаев в Харьковской, Львовской и Днепропетровской областях.

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