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Чи продовжать посилений локдаун у Києві після 16 квітня: відповідь КМДА

Автор: Анастасія Рокитна

Рішення про продовження посиленого локдауну у Києві буде прийнято наступного тижня. Місцева влада спостерігає за динамікою захворювання COVID-19 у місті.

Про це заявив в ефірі "Україна 24" заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, рішення про продовження локдауну буде переглянуте через тиждень.

"У понеділок будемо бачити динаміку по COVID. В першу чергу нас цікавить рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - повідомив він.

Зазначимо, локдаун у Києві триватиме з 00:00 5 квітня до 16 квітня. Пом'якшення обмежень можливо раніше встановленого терміну, але тільки якщо Київ вийде з "червоної" зони.

Також він розповів, що київська влада не обговорювала можливість введення в столиці комендантської години.

Зазначимо, в Україні виявили спад нових заражень коронавірусом, вчора захворіли ще 10 179 людей. Найбільше нових випадків у Харківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

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