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Не прошли вакцинацию от COVID: в Украине отстранили от работы более 400 полицейских

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Украина, Вторник 09 ноября 2021 15:45
Не прошли вакцинацию от COVID: в Украине отстранили от работы более 400 полицейских Фото: в полиции Украины отстранили от работы более 400 сотрудников без прививок от COVID (РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

От работы в рядах Национальной полиции Украины отстранили 405 невакцинированных от коронавируса сотрудников. Однако большинство правоохранителей сделали прививки против COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.

"405 работников вообще по Украине (отстранили от работы из-за отсутствия прививок против COVID - ред.). Они невакцинированы, и они подвергают опасности других работников", - сказал руководитель Нацполиции. Он добавил, что полицейские во время карантина тесно сотрудничают с медиками.

Также Клименко отметил, что в рядах полиции на сегодняшний день болеет 2 500 человек. Но в то же время вакцинировано от коронавируса 95% сотрудников.

Напомним, 8 ноября в КГГА отстранили от работы 7 сотрудников, которые не сделали вакцину против COVID-19.

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