Не пройшли вакцинацію від COVID: в Україні усунули від роботи понад 400 поліцейських

Від роботи у лавах Національної поліції України усунули 405 невакцинованих від коронавірусу співробітників. Однак більшість правоохоронців зробили щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Національної поліції України Ігоря Клименка на брифінгу .

"405 працівників взагалі по Україні (усунули від роботи через відсутність щеплень проти COVID - ред.). Вони невакциновані, і вони наражають на небезпеку інших працівників", - сказав керівник Нацполіції. Він додав, що поліцейські під час карантину тісно співпрацюють із медиками.

Також Клименко зазначив, що в лавах поліції на сьогоднішній день хворіє 2 500 осіб. Але водночас вакциновано від коронавірусу 95% співробітників.