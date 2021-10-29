Противопоказания к COVID-вакцинации. Минздрав объяснил, когда нельзя делать прививку

В Украине противопоказания к вакцинации может устанавливать семейный или лечащий врач. Он выдает соответствующее заключение, определяющее временное или постоянное противопоказание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, если у человека есть противопоказания к прививке одной из COVID-вакцин, он может пройти иммунизацию другим типом препарата.
В Минздраве отмечают, что в стране предусмотрено в будущем возможность внесения заключения о противопоказаниях к второй дозе или общего противопоказания к вакцинации в электронную систему здравоохранения.
Абсолютные - состояние, при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введенную вакцину у пациента, а риски от ее проведения значительно превышают преимущества. Так, абсолютные противопоказания могут быть:
Предостережение - состояние, при котором окончательное решение о прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками от прививки.
В этом случае речь идет об анафилактической реакции на первую дозу этой вакцины. То есть пациенту будет рекомендовано прививаться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия. Если у пациента есть аллергия на один из компонентов COVID-вакцины, ему также следует прививаться другим препаратом.
Если человек заболел COVID после получения первой дозы вакцины, вторая может быть введена в соответствии с утвержденными схемами вакцинации, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения COVID-19.
Также существуют противопоказания к введению некоторых вакцин, например CoronaVac от Sinovac Biotech противопоказан беременным.