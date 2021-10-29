Протипоказання до COVID-вакцинації. МОЗ пояснило, коли не можна робити щеплення

В Україні протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар. Він видає відповідний висновок, який визначає тимчасове або постійне протипоказання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією відомства, якщо у людини є протипоказання до щеплення однією з COVID-вакцин, вона може пройти імунізацію іншим типом препарату.
У МОЗ зазначають, що в країні передбачено в майбутньому можливість внесення висновку про протипоказання до другої дози або загального протипоказання до вакцинації в електронну систему охорони здоров’я.
Абсолютні - стан, за якого існує чітко визначена ймовірність виникнення серйозної побічної реакції на введену вакцину у пацієнта, а ризики від проведення вакцинації значно перевищують переваги від проведення щеплення. Так, абсолютні протипоказання можуть бути:
Застереження (вакцинація з пересторогою) - стан, за якого остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками від щеплення.
В цьому випадку мова йде про анафілактичну реакцію на першу дозу цієї вакцини. Тобто пацієнтові буде рекомендовано щепитися від COVID-19 іншою вакциною за умови її наявності. Якщо у пацієнта є алергія на один із компонентів COVID-вакцини, йому також слід щепитися іншим препаратом.
Якщо людина захворіла на COVID після отримання першої дози антиковідної вакцини, друга може бути введена відповідно до затверджених схем вакцинації, але не раніше ніж через 28 днів від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження COVID-19.
Також існують протипоказання до введення окремих вакцин, наприклад CoronaVac від Sinovac Biotech протипоказаний вагітним.