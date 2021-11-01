Проверка COVID-сертификатов в транспорте Киева: как работают рейды в столице

Какова ситуация в наземном транспорте

Так, рейды проверяют документы у граждан с помощью сканирования QR-кодов. Пассажиры предъявляют COVID-сертификаты как в цифровом варианте, так и в бумажном.

Ситуация в метро

По состоянию на 07:00 проверок ковид-документов в столичной подземке не наблюдалось. Однако позже, ближе к 09:00 первые рейды уже начали работать и в метро.

Как работает транспорт

Маршрутки в Киеве вышли на рейсы в обычном режиме. В салоне гораздо больше людей, чем сидячих мест. Многие пассажиры даже не надевают защитные маски. На пути следования от вокзала до Подола по маршруту 302 наш корреспондент не встретил ни одной рейдовой группы.

Фото: проверка COVID-сертификатов в транспорте Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)