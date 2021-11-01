Перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва: як працюють рейди в столиці

Яка ситуація в наземному транспорті

Зокрема, рейди перевіряють документи у громадян за допомогою сканування QR-кодів. Пасажири пред'являють COVID-сертифікати як у цифровому варіанті, так і у паперовому.

Ситуація в метро

Станом на 07:00 перевірок ковід-документів у столичній підземці не спостерігалося. Однак пізніше, ближче до 09:00 перші рейди вже почали працювати й в метро.

Як працює транспорт

Маршрутки у Києві вийшли на рейси у звичайному режимі. У салоні набагато більше людей, ніж сидячих місць. Багато пасажирів навіть не одягають захисні маски. На шляху прямування від вокзалу до Подолу за маршрутом 302 наш кореспондент не зустрів жодної рейдової групи.

Фото: перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)