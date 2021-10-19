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Проверяют масочный режим. Во Львове начали карантинные рейды в транспорте

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове в общественном транспорте начали проверку соблюдения карантинных требований. В частности, пассажиров не будут допускать к проезду без масок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского городского совета.

Как заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, за нарушение требования обязательного масочного режима в транспорте ответственность будут нести перевозчики.

"Начались проверки работы всех видов транспорта. Речь и о коммунальных и о частных перевозчиках. Проверяют соблюдение масочного режима. Мы будем очень требовательными по поводу соблюдения карантинных требований. Результаты проверок увидим уже завтра-послезавтра", - рассказал Москаленко.

Он отметил, что власти сейчас решают вопрос об увеличении количества общественного транспорта в городе.

"Этот вопрос изучается. Конкретные предложения будут сформированы на следующем заседании штаба", - подчеркнул Москаленко.

Напомним, со вчера, 18 октября карантин во Львове значительно усилили, подробно обо всех ограничениях ранее рассказывало РБК-Украина.

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