Проверяют масочный режим. Во Львове начали карантинные рейды в транспорте

Как заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, за нарушение требования обязательного масочного режима в транспорте ответственность будут нести перевозчики.

"Начались проверки работы всех видов транспорта. Речь и о коммунальных и о частных перевозчиках. Проверяют соблюдение масочного режима. Мы будем очень требовательными по поводу соблюдения карантинных требований. Результаты проверок увидим уже завтра-послезавтра", - рассказал Москаленко.

Он отметил, что власти сейчас решают вопрос об увеличении количества общественного транспорта в городе.

"Этот вопрос изучается. Конкретные предложения будут сформированы на следующем заседании штаба", - подчеркнул Москаленко.