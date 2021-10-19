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Перевіряють масковий режим. У Львові розпочали карантинні рейди в транспорті

Автор: Марія Кучерявець

У Львові в громадському транспорті розпочали перевірку дотримання карантинних вимог. Зокрема, пасажирів не допускатимуть до проїзду без захисних масок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, за порушення вимоги обов'язкового маскового режиму в транспорті відповідальність нестимуть перевізники.

"Розпочалися перевірки роботи всіх видів транспорту. Мова і про комунальних, і про приватних перевізників. Перевіряють дотримання маскового режиму. Ми будемо дуже вимогливими щодо дотримання карантинних вимог. Результати перевірок побачимо вже завтра-післязавтра", - розповів Москаленко.

Він зазначив, що влада наразі вирішується питання щодо збільшення кількості громадського транспорту в місті.

"Це питання вивчається. Конкретні пропозиції будуть сформовані на наступному засіданні штабу", - підкреслив Москаленко.

Нагадаємо, від учора, 18 жовтня карантин у Львові значно посилили, детально про всі обмеження раніше розповідало РБК-Україна.

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