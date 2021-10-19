Перевіряють масковий режим. У Львові розпочали карантинні рейди в транспорті

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, за порушення вимоги обов'язкового маскового режиму в транспорті відповідальність нестимуть перевізники.

"Розпочалися перевірки роботи всіх видів транспорту. Мова і про комунальних, і про приватних перевізників. Перевіряють дотримання маскового режиму. Ми будемо дуже вимогливими щодо дотримання карантинних вимог. Результати перевірок побачимо вже завтра-післязавтра", - розповів Москаленко.

Він зазначив, що влада наразі вирішується питання щодо збільшення кількості громадського транспорту в місті.

"Це питання вивчається. Конкретні пропозиції будуть сформовані на наступному засіданні штабу", - підкреслив Москаленко.