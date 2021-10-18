В психбольнице Волынской области произошла вспышка COVID. Заведение включили в "ковидные"

Как рассказала местным СМИ главный врач учреждения Людмила Юрко, первые симптомы коронавируса среди пациентов были зафиксированы 12 октября, а после проведения ПЦР-тестирования у больных обнаружили COVID.

"В тот же день нашу больницу включили в перечень учреждений, имеющих право оказывать помощь пациентам с COVID-19. И мы развернули ковидное отделение на 50 коек, куда и переместили всех пациентов, у которых подтвердили диагноз", - отметила Юра.

По ее словам, на сегодня коронавирус подтверждено у 39 пациентов больницы, они имеют либо легкую форму заболевания, либо же средней степени.



"Дыхательной недостаточности по состоянию на сегодня ни у одного из больных нет. Сатурация у всех в пределах нормы. Впрочем, среди пациентов есть несколько человек, которые имеют повышенную температуру тела - до 38 градусов. Их состояние удовлетворительное", - рассказала Юрко.

Главный врач также отметила, что случаи COVID зафиксированы и среди сотрудников больницы.

"Все наши работники, у которых обнаружили COVID-19, находятся на амбулаторном лечении по месту жительства. Пока не могу озвучить точное количество больных. Это около 5-6 человек", - добавила Юрко.

