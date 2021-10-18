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У психлікарні Волинської області стався палах COVID. Заклад включили до "ковідних"

Автор: Марія Кучерявець

У Волинській обласній психіатричній лікарні, що знаходиться у селі Липини, стався спалах COVID-19. Через що в медзакладі було розгорнуто ковідний стаціонар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Волинські Новини.

Як розповіла місцевим ЗМІ, головний лікар закладу Людмила Юрко, перші симптоми коронавірусу серед пацієнтів були зафіксовані 12 жовтня, а після проведення ПЛР-тестування у хворих виявили COVID.

"У той же день нашу лікарню включили у перелік закладів, що мають право надавати допомогу пацієнтам з COVID-19. І ми розгорнули ковідне відділення на 50 ліжок, куди й перемістили всіх пацієнтів, у яких підтвердили діагноз", - зазначила Юрко.

За її словами, на сьогодні коронавірус підтверджено в 39 пацієнтів лікарні, вони мають або легку форму захворювання, або ж середнього ступеня.

"Дихальної недостатності станом на сьогодні у жодного із хворих немає. Сатурація в усіх в межах норми. Втім, серед пацієнтів є декілька людей, які мають підвищену температуру тіла – до 38 градусів. Їх стан задовільний", - розповіла Юрко.

Головний лікар також зазначила, що випадки COVID зафіксовані й серед працівників лікарні.

"Усі наші працівники, у яких виявили COVID-19, перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. Наразі не можу озвучити точну кількість хворих. Це близько 5-6 осіб", - додала Юрко.

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