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ПЦР-тест для въезда и самоизоляция: Кабмин в пятницу рассмотрит ограничения из-за "Дельты"

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Киев, Среда 23 июня 2021 18:48
ПЦР-тест для въезда и самоизоляция: Кабмин в пятницу рассмотрит ограничения из-за "Дельты" Фото: Кабмин может вернуть ПЦР-тест для въезда в Украину (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько

В пятницу Кабмин рассмотрит введение дополнительных ограничений в связи с угрозой штамма "Дельта". Одно из предложений, которое может ввести правительство - это наличие ПЦР-теста, сделанного за 48 часов, для всех въезжающих из-за границы.

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в команде президента Владимира Зеленского.

"Это и для украинцев, которые возвращаются с отдыха, и для иностранцев", - сказал собеседник.

Источник рассказал, что также правительство может изменить алгоритм введения карантина в Украине.

"Второе - рассматривается алгоритм введения карантина, при котором ограничения можно вводить не в целой области, а в отдельных городах, если местная власть видит обострение ситуации", - объяснил он.

Также на заседании правительства рассмотрят вопрос введения самоизоляции для тех, кто прибыл из стран, где вспышка штамма "Дельта".

"Третье предложение - обязательная самоизоляция по прибытию из стран, где сейчас вспышка штамма "Дельта", до тех пор пока повторный тест через некоторое время не даст отрицательный результат", - рассказал источник.

Напомним, ранее в МИД назвали страны, по возвращении из которых могут обязать проходить самоизоляцию.

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