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ПЛР-тест для в'їзду і самоізоляція: Кабмін у п'ятницю розгляне обмеження через "Дельту"

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Київ, Середа 23 червня 2021 18:48
ПЛР-тест для в'їзду і самоізоляція: Кабмін у п'ятницю розгляне обмеження через "Дельту" Фото: Кабмін може повернути ПЛР-тест для в'їзду в Україну (zak.sfs.gov.ua)
Автор: Уляна Безпалько

У п'ятницю Кабмін розгляне введення додаткових обмежень у зв'язку з загрозою штаму "Дельта". Одна з пропозицій, яку може ввести уряд - це наявність ПЛР-тесту, зробленого за 48 годин, для всіх, хто в'їжджає з-за кордону.

Про це РБК-Україна повідомило інформоване джерело в команді президента Володимира Зеленського.

"Це і для українців, які повертаються з відпочинку, і для іноземців", - сказав співрозмовник.

Джерело розповіло, що також уряд може змінити алгоритм введення карантину в Україні.

"Друге - розглядається алгоритм введення карантину, при якому обмеження можна вводити не в цілій області, а в окремих містах, якщо місцева влада бачить загострення ситуації", - пояснив він.

Також на засіданні уряду розглянуть питання введення самоізоляції для тих, хто прибув з країн, де спалах штаму "Дельта".

"Третя пропозиція - обов'язкова самоізоляція по прибуттю з країн, де зараз спалах штаму "Дельта", до тих пір поки повторний тест через деякий час не дасть негативний результат", - розповіло джерело.

Нагадаємо, раніше в МЗС назвали країни, після повернення з яких можуть зобов'язати проходити самоізоляцію.

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