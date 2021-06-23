ПЦР-тест для въезда и самоизоляция: Кабмин в пятницу рассмотрит ограничения из-за "Дельты"

"Это и для украинцев, которые возвращаются с отдыха, и для иностранцев", - сказал собеседник.

Источник рассказал, что также правительство может изменить алгоритм введения карантина в Украине.

"Второе - рассматривается алгоритм введения карантина, при котором ограничения можно вводить не в целой области, а в отдельных городах, если местная власть видит обострение ситуации", - объяснил он.

Также на заседании правительства рассмотрят вопрос введения самоизоляции для тех, кто прибыл из стран, где вспышка штамма "Дельта".

"Третье предложение - обязательная самоизоляция по прибытию из стран, где сейчас вспышка штамма "Дельта", до тех пор пока повторный тест через некоторое время не даст отрицательный результат", - рассказал источник.