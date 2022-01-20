В пунктах вакцинации на ж/д вокзалах начали вводить бустерную дозу

Совершеннолетние украинцы, которые уже получили две дозы вакцины от COVID-19, могут получить бустерную дозу вакцины в пунктах вакцинации на 18 железнодорожных вокзалах страны. Такая услуга доступна тем, у кого прошло уже больше 6 месяцев с момента введения последней (второй) дозы вакцины.

В частности, это вокзалы городов: Киев (ежедневно с 08:00 до 23:00), Днепр (с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00), Львов (ежедневно с 15:00 до 18:00), Одесса (с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья), Винница (ежедневно с 09:00 до 14:00), Запорожье (ежедневно с 08:00 до 20:00), Николаев (с 11:00 до 16:00 по парным дням), Сумы (вторник и четверг с 12:00 до 15:00), Полтава (с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00).

Кроме того, бустерную дозу вакцины можно получить на ж/д вокзалах таких городов: Ровно (ежедневно с 09:00 до 14:00), Хмельницкий (ежедневно с 10:00 до 16:00), Кривой Рог (вторник с 08:00 до 12:00), Коростень (с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья), Каменское (с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00), Конотоп (вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00), Коломыя (понедельник, среда, пятница с 09:00 до 18:00; вторник, четверг с 09:00 до 20:00; суббота и воскресенье с 09:00 до 14:00), Ковель (ежедневно с 10:00 до 18:00), Шепетовка (с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья).

В УЗ отмечают, что для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней.

По данным компании, пунктами вакцинации от COVID-19 на железнодорожных вокзалах с начала функционирования уже воспользовались более 121 тысячи желающих.