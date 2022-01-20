Вакцинация в Украине: еще 74 тысячи человек привили от COVID, из них почти 15 - бустером
В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 74 тысячи человек. Из которых почти 15 тысяч - получили бустерную дозу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу - 518 человек, а бустерную - 14 927.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 080 101 человек.
В частности, получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, а бустерную - 46 105 человек.
В общем количестве в стране уже проведено 29 613 234 прививки.
Напомним, правительство сократило срок действия COVID-сертификатов после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
Добавим, в Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.