ru ua
Чт, 20 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Вакцинация в Украине: еще 74 тысячи человек привили от COVID, из них почти 15 - бустером

Новина українською →
Украина, Четверг 20 января 2022 08:37
Вакцинация в Украине: еще 74 тысячи человек привили от COVID, из них почти 15 - бустером Фото: еще 74 тысячи человек привили от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 74 тысячи человек. Из которых почти 15 тысяч - получили бустерную дозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 19 января в Украине 74 759 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек, дополнительную дозу - 518 человек, а бустерную - 14 927.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 080 101 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 080 099 людей, получивших две дозы - 14 375 825 человек, дополнительную дозу - 11 205 человек, а бустерную - 46 105 человек.

В общем количестве в стране уже проведено 29 613 234 прививки.

Напомним, правительство сократило срок действия COVID-сертификатов после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Добавим, в Украине изменили смешанные схемы вакцинации от COVID-19.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе