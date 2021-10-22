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Пункты вакцинации от COVID откроют на вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске

Автор: Юлия Бойко

Пункты вакцинации от COVID откроются на железнодорожных вокзалах в Мариуполе и Ивано-Франковске. Их откроют в ближайшей перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Сообщается, что УЗ работает над развертыванием как можно больше центров вакцинации на вокзалах Украины. На сегодня можно сделать прививку от COVID на следующих вокзалах:

  • Киев (2 пункта)
  • Львов
  • Харьков
  • Одесса
  • Днепр
  • Нежин
  • Коростень
  • Ровно
  • Хмельницкий
  • Ужгород

"В ближайшей перспективе - организовать такие пункты в Ивано-Франковске и Мариуполе", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно новым правилам пассажирских перевозок, поездами могут воспользоваться только те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

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МариупольИвано-ФранковскВакцинация