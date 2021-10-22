Пункти вакцинації від COVID відкриють на вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську

Пункти вакцинації від COVID відкриються на залізничних вокзалах у Маріуполі та Івано-Франківську. Їх відкриють у найближчій перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Повідомляється, що УЗ працює над розгортанням якомога більше центрів вакцинації на вокзалах України. На сьогодні можна зробити щеплення від COVID на наступних вокзалах:

Київ (2 пункти)

Львів

Харків

Одеса

Дніпро

Ніжин

Коростень

Рівне

Хмельницький

Ужгород

"У найближчій перспективі - організувати такі пункти в Івано-Франківську та Маріуполі", - йдеться в повідомленні.