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Не пускала детей в школу из-за угрозы COVID: в Луцке оштрафовали многодетную мать

Автор: Иванна Шовкун

Луцкий суд назначил штраф матери пятерых детей, которых она не пускала посещать школу из-за коронавируса. Женщина была признана виновной в неисполнении родительских обязанностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zaxid.net.

Известно, что Ольга М. с сентября по середину октября 2020 года не пускала в школу троих дочерей и двое сыновей. Так, дети пропустили 70% занятий в прошлом учебном году.

Суд назначил ей штраф 850 гривен за неисполнении родительских обязанностей.

Однако в новом учебном году, несмотря на штраф, женщина снова решила не пускать детей в школу. В письменных объяснениях она указала, что не пускает их посещать учебное заведение из-за распространения коронавируса. Суд снова признал многодетную мать виновной по статье о неисполнении родительских обязанностей и назначил штраф 850 гривен.

На заседания женщина не пришла, поэтому суд рассматривал дела без ее присутствия. Представление об отсутствии детей на уроках подала администрация школы. До этого там пытались поговорить с матерью, но она не отвечала на звонки, а родительские собрания игнорировала.

Напомним в Греции предлагают парламенту принять закон о наказании родителей, которые не позволяют детям посещать учебные учреждения из-за пандемии, COVID-ограничений и по другим причинам. Им может грозить до двух лет тюрьмы и штраф.

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Луцк