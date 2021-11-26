"Путь, ведущий к хаосу". В Германии рассказали, как снизить рост случаев COVID

"Нам нужно немедленно и резко сократить количество контактов, - сказал профессор Лотар Вилер, глава Института Роберта Коха.

Он призвал политических лидеров использовать все доступные меры для предотвращения массовых собраний и призвать общественность избегать любых ненужных контактов с людьми за пределами их собственных дома, поскольку уровень заболеваемости в Германии сильно вырос.

"Я ожидаю, что прямо сейчас лица, принимающие решения, примут все меры, чтобы мы могли вместе снизить уровень заболеваемости. Мы на перепутье. У нас есть один выбор. Либо мы выбираем путь, ведущий к хаосу и плохому исходу… либо путь, который снимает бремя с системы здравоохранения и, возможно, способствует спокойному Рождеству", - сказал Вилер.

Уходящий в отставку министр здравоохранения Германии Йенс Спан назвал ситуацию "чрезвычайно серьезной, поскольку такой волны никогда не было".

Из 22 000 доступных коек интенсивной терапии в Германии 4 000 заняты пациентами с коронавирусом. 85% больных нуждаются в кислороде. Их средний возраст составляет от 50 до 79 лет.