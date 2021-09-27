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Пять областей соответствуют "оранжевой" зоне второй день подряд

Автор: Мария Кучерявец

По состоянию на сегодня, 27 сентября пять регионов Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны карантина. Такая тенденция сохраняется второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют следующие области:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Кировоградская;
  • Тернопольская;
  • Черкасская.

Так, во всех этих областях превышен допустимый показатель динамики госпитализаций больных коронавирусом. Наихудшая ситуация в Тернопольской области - там динамика составляет 102, 2%.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением на заболевание должна составлять не более 50%.

Кроме того, в выше указанных регионах, кроме Кировоградской области, наблюдается превышение по уровню заболеваемости COVID-19, где лидирующие позиции также занимает Тернопольская область - 264, после нее идет Донецка - 228 и Днепропетровска - 194.

Впрочем, норма уровня заболеваемости COVID-19 должна составлять менее 75 на 100 тысяч населения.

Напомним, в Минздраве прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь.

Добавим, что Днепропетровская область уже перешла в "оранжевую" зону адаптивного карантина по решению местных властей.

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