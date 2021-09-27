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П'ять областей відповідають "помаранчевій" зоні другий день поспіль

Автор: Марія Кучерявець

Станом на сьогодні, 27 вересня п'ять регіонів України демонструють показники "помаранчевої" зони карантину. Така тенденція зберігається другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, показники "помаранчевої" зони мають такі області:

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Кіровоградська;
  • Тернопільська;
  • Черкаська.

Так, в усіх цих областях перевищено допустимий показник динаміки госпіталізацій хворих коронавірусом. Найгірша ситуація в Тернопільській області - там динаміка становить 102, 2%.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання повинна складати не більше ніж 50%.

Крім того, у вище вказаних регіонах, окрім Кіровоградської області, спостерігається перевищення по рівню захворюваності на COVID-19, де лідируючі позиції також займає Тернопільська область - 264, після неї йде Донецька - 228 та Дніпропетровська - 194.

Втім, норма рівня захворюваності на COVID-19 має становити менш як 75 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, у МОЗ прогнозують пік захворюваності коронавірусом в Україні приблизно на листопад.

Додамо, що Дніпропетровська область вже перейшла в "помаранчеву" зону адаптивного карантину за рішенням місцевої влади.

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