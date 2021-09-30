Как работодатель может снизить риск заражения COVID-19 для сотрудников: ответ Минздрава

Как работодателю уменьшить до минимума риск риск подхватить COVID-19 на рабочем месте:
перевести сотрудников по возможности на дистанционный формат работы или гибкое рабочее время.
организовать безопасное рабочее место: обеспечить физическую дистанцию между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекция помещений.
записать организованный коллектив как минимум из 50 человек на вакцинацию от коронавирусной болезни. Для этого нужно оставить заявку по номеру 0 800 60 20 19 для выезда мобильной бригады.
обеспечить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным COVID-19. Также можно разработать отдельные правила, как действовать в случае, когда кто-то из работников ушел на вынужденную самоизоляцию или заболел;
расширить использование электронного документооборота, что позволит уменьшить количество контактов между работниками.