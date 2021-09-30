Як роботодавець може зменшити ризик інфікуватись COVID-19 для працівників: відповідь МОЗ

Як роботодавцю зменшити до мінімуму ризик ризик підхопити COVID-19 на робочому місці:
перевести співробітників, за можливості, на дистанційний формат роботи або гнучкий робочий час.
організувати безпечне робоче місце: забезпечити фізичну дистанцію між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекцію приміщень.
записати організований колектив як мінімум з 50 осіб на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади.
забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на COVID-19. Також можна розробити окремі правила, як діяти у випадку, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів;
розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити кількість контактів між працівниками.