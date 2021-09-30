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Як роботодавець може зменшити ризик інфікуватись COVID-19 для працівників: відповідь МОЗ

Автор: Инна Собора

Турбота про здоров’я співробітників стала новим проявом соціальної відповідальності бізнесу. Це нова реальність в умовах поширення коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санлікаря Ігоря Кузіна у Facebook.

Як роботодавцю зменшити до мінімуму ризик ризик підхопити COVID-19 на робочому місці:

  • перевести співробітників, за можливості, на дистанційний формат роботи або гнучкий робочий час.
  • організувати безпечне робоче місце: забезпечити фізичну дистанцію між працівниками, використання засобів індивідуального захисту, провітрювання та дезінфекцію приміщень.
  • записати організований колектив як мінімум з 50 осіб на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Для цього потрібно залишити заявку за номером 0 800 60 20 19 для виїзду мобільної бригади.
  • забезпечити можливість перебування співробітників на самоізоляції, якщо вони мали контакт із хворим на COVID-19. Також можна розробити окремі правила, як діяти у випадку, коли хтось із працівників пішов на вимушену самоізоляцію чи захворів;
  • розширити використання електронного документообігу, що дозволить зменшити кількість контактів між працівниками.
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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус