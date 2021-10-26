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Работу 10 заведений Львова и массовые мероприятия планируют ограничить

Автор: Мария Кучерявец

Во Львове планируют ограничить работу около 10 заведений, а также проведение массовых заведений. Соответствующие решения власти предложат вынести комиссии ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Львовского городского совета.

Как заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, во время сегодняшнего заседания штаба оперативного реагирования речь шла в первую очередь о заведениях, которые нарушали и нарушают карантинные ограничения.

"Да, будет ограничена хозяйственная работа около 10 заведений", - заявил Москаленко.

Кроме того, речь шла об ограничениях в части транспортных перевозок, работы сферы услуг, спорта и культуры.

"Мы точно будем ограничивать проведение массовых мероприятий. Динамика распространения коронавируса сегодня является очень высокой, поэтому это требует принятия сложных решений. Финализировать все решения будут на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - отметил первый заместитель мэра.

Он также добавил, что во время заседания был обсужден формат продолжения образовательного процесса в городе с понедельника.


Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город может попасть в "красную" зону карантина. Однако окончательное решение примет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Отметим, что Львов с 1 ноября ужесточит требования к посетителям ресторанов.

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