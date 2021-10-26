Работу 10 заведений Львова и массовые мероприятия планируют ограничить

Как заявил первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, во время сегодняшнего заседания штаба оперативного реагирования речь шла в первую очередь о заведениях, которые нарушали и нарушают карантинные ограничения.

"Да, будет ограничена хозяйственная работа около 10 заведений", - заявил Москаленко.

Кроме того, речь шла об ограничениях в части транспортных перевозок, работы сферы услуг, спорта и культуры.

"Мы точно будем ограничивать проведение массовых мероприятий. Динамика распространения коронавируса сегодня является очень высокой, поэтому это требует принятия сложных решений. Финализировать все решения будут на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", - отметил первый заместитель мэра.

Он также добавил, что во время заседания был обсужден формат продолжения образовательного процесса в городе с понедельника.



