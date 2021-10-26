Роботу 10 закладів Львова та масові заходи планують обмежити

У Львові планують обмежити роботу близько 10 закладів, а також проведення масових закладів. Відповідні рішення влада запропонує винести комісії ТЕБ і НС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Львівської міської ради.
Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, під час сьогоднішнього засідання штабу оперативного реагування мова йшла в першу чергу про закладів, які порушували і порушують карантинні обмеження.
"Так, буде обмежено господарську роботу близько 10 закладів", - заявив Москаленко.
Окрім того, йшлося про обмеження в частині транспортних перевезень, роботи сфери послуг, спорту та культури.
"Ми точно будемо обмежувати проведення масових заходів. Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає прийняття складних рішень. Фіналізуватимуть всі рішення на комісії з питань ТЕБ і НС", - зазначив перший заступник мера.
Він також додав, що під час засідання було обговорено формат продовження освітнього процесу у місті з понеділка.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто може потрапити у "червону" зону карантину. Однак остаточне рішення прийме державна комісія з питань ТЕБ і НС.
Зазначимо, що Львів з 1 листопада посилить вимоги до відвідувачів ресторанів.