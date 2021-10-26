Роботу 10 закладів Львова та масові заходи планують обмежити

Як заявив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, під час сьогоднішнього засідання штабу оперативного реагування мова йшла в першу чергу про закладів, які порушували і порушують карантинні обмеження.

"Так, буде обмежено господарську роботу близько 10 закладів", - заявив Москаленко.

Окрім того, йшлося про обмеження в частині транспортних перевезень, роботи сфери послуг, спорту та культури.

"Ми точно будемо обмежувати проведення масових заходів. Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає прийняття складних рішень. Фіналізуватимуть всі рішення на комісії з питань ТЕБ і НС", - зазначив перший заступник мера.

Він також додав, що під час засідання було обговорено формат продовження освітнього процесу у місті з понеділка.



