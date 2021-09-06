UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада смягчит карантинные меры и откроет кулуары для журналистов

Автор: РБК-Украина

Верховная рада Украины снова частично откроет кулуары для журналистов. Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

Об этом сообащает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Сообщается, что теперь кроме 120 человек в пресс-центре на третьем этаже и 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала допускается присутствие до 40 журналистов в отведенной части кулуаров.

В кулуарах разрешается присутствие от телевизионных каналов не более одной съемочной группы (до 2 человек), от информационных агентств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.

Читайте РБК-Украина в Google News
КарантинВерховная рада