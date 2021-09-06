Рада смягчит карантинные меры и откроет кулуары для журналистов

Об этом сообащает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента .

Сообщается, что теперь кроме 120 человек в пресс-центре на третьем этаже и 30 человек в пресс-ложе балкона сессионного зала допускается присутствие до 40 журналистов в отведенной части кулуаров.

В кулуарах разрешается присутствие от телевизионных каналов не более одной съемочной группы (до 2 человек), от информационных агентств, в том числе фотокорреспондентов, - до 2 человек, от других изданий - по 1 человеку.