Рада пом'якшить карантинні заходи і відкриє кулуари для журналістів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту .

Повідомляється, що тепер крім 120 осіб у прес-центрі на третьому поверсі і 30 осіб у прес-ложі балкона сесійної зали допускається присутність до 40 журналістів у відведеній частині кулуарів.

У кулуарах дозволяється присутність від телевізійних каналів не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб), від інформаційних агентств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.