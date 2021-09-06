Рада пом'якшить карантинні заходи і відкриє кулуари для журналістів

Верховна рада України знову частково відкриє кулуари для журналістів. Відповідне розпорядження підписав спікер Дмитро Разумков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Повідомляється, що тепер крім 120 осіб у прес-центрі на третьому поверсі і 30 осіб у прес-ложі балкона сесійної зали допускається присутність до 40 журналістів у відведеній частині кулуарів.
У кулуарах дозволяється присутність від телевізійних каналів не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб), від інформаційних агентств, у тому числі фотокореспондентів, - до 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.