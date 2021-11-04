Рада выделила 800 млн гривен на кислородные станции для COVID-больниц

Верховная рада Украины увеличила расходы на закупку кислородных станций для COVID-больниц еще на 800 млн гривен. Соответствующий законопроект № 5460 поддержали 336 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.

Таким образом, нардепы внесли изменения в закон о бюджете-2021, которыми предусмотрено создание бюджетной программ "Централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения" и "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на закупку опорными учреждениями здравоохранения услуг по проектированию и установке кислородных станций".

Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на закупку оборудования и 150 млн гривен - на проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.